Intervista a un doppio ex in vista di Inter-Atalanta: La Gazzetta dello Sport punta oggi su Domenico Morfeo. "L’Atalanta è nel mio cuore, lo sanno tutti. Lì sono cresciuto, lì sono diventato uomo e poi calciatore. Ho giocato anche nell’Inter, è vero, ma le due esperienze non si possono paragonare. A Bergamo c’è una parte di me", afferma.

"L’Atalanta non ha fatto la sua miglior prestazione contro il Milan e c’è bisogno di rimettersi in carreggiata - continua Morfeo -. Inter favorita? Giocano bene. Anzi: molto bene. Mi impressiona la qualità di palleggio dei centrocampisti. E mi piace moltissimo Lautaro: sa smarcarsi, sa dettare i tempi dell’azione e sa anche partecipare al gioco della squadra. Fare gol ai nerazzurri è dura, bisogna che si addormentino... Se prende la difesa dell’Inter per l’Europeo, l’Italia di Spalletti farà un bel pezzo di strada. Darmian, Bastoni, Acerbi, Dimarco: gente su cui puntare a occhi chiusi".

Anche secondo Morfeo, lo scudetto "può perderlo solo l’Inter, e questo indipendentemente dal risultato del recupero contro l’Atalanta".