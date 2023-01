Juventus ancora in corsa per lo scudetto? "Penso di sì, questo sarà il mese della verità". Lo dice Dario Marcolin, intervistato da Tuttosport. "Se il Napoli dovesse inciampare, le altre squadre devono provare ad approfittarne. Io ne so qualcosa per quando abbiamo vinto lo scudetto con la Lazio, eravamo a 9 punti dalla Juve e mancavano meno partite rispetto a quelle del campionato attuale.