In casa Inter tiene banco il caso Frattesi. Nell'edizione di oggi del quotidiano rosa, c'è un commento a firma di Filippo Conticello che attacca direttamente l'agente del centrocampista, Giuseppe Riso. Frattesi - come si legge - nell'Inter è apprezzato da tutti: dai compagni a Inzaghi, dalla dirigenza ai tifosi che lo hanno eletto da subito proprio beniamino. E allora? Ecco cosa scrive Conticello:

"In realtà, non è stato il giocatore a rompere platealmente con il club – non è il tipo, si allena sempre al massimo –, ma nelle ultime settimane è cresciuta la pressione esterna per trovare una exit strategy. L’agente Beppe Riso sgomita più del suo assistito e ha una sponda amica nella Roma, vecchia casa di Davide: tutto legittimo, è un gioco delle parti pirandelliano, ma siamo sicuri che così facendo si faccia il bene di questo talento 25enne? Oggi Frattesi si gioca trofei in una squadra d’élite, ma così deve farlo con animo “pesante”. Contro il Milan e il Venezia è riuscito a costruire occasioni in serie, specialità della casa, ma al momento opportuno ha sprecato molto più del solito: è legittimo il dubbio che abbia la testa altrove. E, se il piano immaginato dal suo “intorno” non dovesse realizzarsi, sarebbe ancora più difficile tornare a focalizzarsi da febbraio solo sul nerazzurro".