Il rinnovo di Mkhitaryan è ormai pronto, manca solo la firma fino al 30 giugno del 2025. L'armeno resta una delle pedine fondamentali di Inzaghi e lo sarà anche nella prossima stagione ma, considerando i 35 anni ormai prossimi, l'Inter guarda anche al futuro. E il futuro - come spiega Tuttosport - porta a Zielinski.

I nerazzurri hanno già fatto la propria mossa con il polacco, mettendo sul piatto un quadriennale da 4,5 milioni di euro a stagione: Zielinski sarebbe l'alternativa perfetta a Mkhitaryan, un titolare aggiunto per dare ulteriore profondità alla rosa di Inzaghi. Tutto resta possibile, come sempre sul mercato, ma l'Inter sa di aver fatto il massimo e ora resta in attesa.