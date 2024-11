Torneranno oggi ad Appiano Gentile sia Zielinski che Calhanoglu. Come riporta Tuttosport, il turco verrà sottoposto ai controlli del caso dopo il problema muscolare accusato in nazionale. Non dovrebbe esserci per Verona-Inter, in cabina di regia è pronto Asllani che nelle gerarchie come "vice-Calha" resta davanti a Barella e Zielinski.