La svolta in casa Inter arriva a un mese esatto dalla data di scadenza fissata per il rimborso del maxi-prestito concesso da Oaktree a Zhang nella primavera 2021. La soluzione si chiama Pimco (Pacific Investment Management Company), "una delle società finanziarie più grandi del mondo. Fondata nel 1971, ora parte del gruppo tedesco Allianz" e di proprietà di Emmanuel Roman, parigino tifoso dell'Arsenal, fa sapere Tuttosport che per dare un'idea della portata della società californiana sottolinea il numero di investimenti di Pimco (2.000 miliardi) e quelli di Oaktree (189).

La società californiana dunque, entrata nelle cronache dell'Inter nella giornata di ieri, "starebbe effettuando una due diligence sui conti del club nerazzurro con l’intenzione di rilevare il debito di Suning con Oaktree, pari a circa 385 milioni di dollari interessi compresi".

Si tratta di un'operazione finanziaria che dovrebbe avere la stessa durata della precedente operazione imbastita con Oaktree, ovvero triennale con scadenza dunque fissata al 2027. "Lo schema del prestito potrebbe prevedere oltre al pagamento degli interessi anche una forma di partecipazione al fatturato del club in caso di superamento di una certa soglia di ricavi o del raggiungimento di obiettivi economici prefissati" si legge sul quotidiano torinese. In soldoni prestiti di questo tipo è anche possibile la conversione del finanziamento in quote dell’azienda. Il ché significa che Pimco potrebbe avere un futuro potere superiore a quello esercitato da Oaktree.

I dettagli saranno definiti al termine della due diligence. "L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare intorno alla metà di maggio" si legge su TS che poi fa anche luce sul tasso di interesse del nuovo accordo: "Dovrebbe essere superiore al 12% attuale pattuito con Oaktree, ma senza arrivare alla forchetta massima del 20%. Questa architettura finanziaria lascia pensare che Pimco scommetta su una forte crescita dell’Inter, basata su due pilastri": La realizzazione di uno dei progetti legati allo stadio e il Mondiale per club del 2025, primo nella storia degli USA.