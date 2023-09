L'edizione odierna di Tuttosport sposta il focus sul derby tra i due proprietari di Inter e Milan: Steven Zhang da un lato, Gerry Cardinale dall'altro. L'ennesimo confronto tra i due patron che hanno un grande obiettivo, quello di diventare il presidente della seconda stella per il proprio club: "Steven Zhang, per ovvie ragioni di acquisto del club avvenuto nel 2016, aveva già metabolizzato da tempo la fase del distacco dall’Italia con relative critiche. Il presidente dell’Inter era rimasto a lungo lontano da Milano fino allo scudetto del 2021. Poi è successo il contrario: la sua permanenza nel capoluogo lombardo è diventata una costante, intervallata da brevi periodi trascorsi negli Stati Uniti più che in Cina. Le ultime settimane, invece, le ha passate nel suo Paese. Dovrebbe tornare a Milano per il derby, ma fino a ieri sera la sua presenza non era ancora sicura al 100%. Nel suo caso è differente il legame con il club. Cardinale è proprietario, ma non ha incarichi operativi in organigramma tranne il posto nel Cda rossonero. Zhang, invece, è presidente con deleghe significative. Questo spiega la sua presenza in sede per lunghi periodi dell’anno. La maggiore presenza di entrambi a Milano non ha ancora condotto a un incontro faccia a faccia. D’altronde si è sfilacciata la forma di collaborazione principale tra i due club per la realizzazione del nuovo stadio. Proprio l’ingresso in scena di Cardinale ha portato il Milan ad accelerare il distacco dalla condivisione del progetto con l’Inter. Ora i rossoneri spingono per un impianto autonomo a San Donato, mentre i nerazzurri proprio due giorni fa hanno fatto un ulteriore passo verso Rozzano".

Quello del nuovo impianto, però, rimane un obiettivo sul medio-lungo periodo dei due club: "Adesso il traguardo immediato è la conquista dello scudetto per conquistare la seconda stella. Cardinale ha voglia di ribaltare la tendenza nei derby che finora lo vede pesantemente in svantaggio. Nella sua prima stagione da proprietario rossonero ha vinto solo la stracittadina di andata in campionato, rimediando poi quattro sconfitte tra ritorno in Serie A, Supercoppa e semifinale di Champions League. Un poker che ha permesso a Zhang di lasciarsi alle spalle la delusione dello scudetto perso tra aprile e maggio del 2022. Con un certo stupore da parte nerazzurra quando il Milan ha scelto di non organizzare il pranzo tra club che precede gli impegni delle coppe europee. Il culmine di un rapporto piuttosto freddo tra le due proprietà, mentre sono migliori le relazioni tra dirigenti. Si riparte proprio da quei derby. L’Inter deve mantenere quell’altezza di crociera a livello di risultati sportivi per continuare a seguire con successo la rotta di auto-sostentamento economico tra cessioni e acquisti".