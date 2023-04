Nei giorni scorsi nel milanese è andata in scena la 'Yes Cup', un maxi-torneo con 124 squadre maschili e femminili organizzato da AL2Sport e patrocinata dai Comuni di Rho, Cornaredo e Pero. "Il torneo, che è partito con una vera e propria cerimonia inaugurale in Piazza Duomo (la Flag Parade), è stato aperto dai videomessaggi inviati da Massimiliano Allegri, Simone Inzaghi, Jorginho e Javier Zanetti" racconta Tuttosport.