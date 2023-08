L'ultima pedina del mercato estivo interista potrebbe essere il difensore centrale che manca per chiudere lo scacchiere. Secondo Tuttosport, il preferito resta Toloi ma difficilmente verrà ceduto dall'Atalanta in prestito e al momento i bergamaschi hanno detto no alla stessa formula anche per Demiral.

Si aspetteranno le occasioni di fine campagna acquisti, come Chalobah dal Chelsea (sempre in prestito) e non escludendo giocatori mancini visto che Bisseck è stato finora utilizzato a destra. Altri due nomi citati dal quotidiano sono Savic (Atletico Madrid) e Diallo (Psg).