" Suning mette ancora a dieta l’Inter " è il titolo con il quale Tuttosport apre l'analisi economica di casa Inter, nei confronti della quale fa ripartire il tormentone estivo a base di austerità e conti in rosso: sebbene Champions e introiti da stado, tornato a riempirsi, secondo il quotidiano torinese la situazione economica di Viale della Liberazione non è troppo diversa rispetto alla scorsa stagione: 60 milioni di cassa da ricavare dalle cessioni e riduzione del 15% del monte ingaggi. Fine stagione ed estate in arrivo caldissimi per il duo di mercato Ausilio-Marotta, già in movimento per sondare il terreno di eventuali occasioni, come Ceballos del Real.

"Pure quest’anno ci sarà da lavorare di fantasia per rimpiazzare al meglio i big che verranno sacrificati" sentenzia TS che nella lista degli agnelli da portare sull'altare mette per primo Denzel Dumfries: "Su di lui è piombata una grande d’Europa, Bayern Monaco in primis, che già lo voleva ai tempi del Psv e, per 30 milioni potrà arrivare la fumata bianca. Il timore - si legge - è che possa essere sacrificato uno tra Lautaro Martinez, Milan Skriniar, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. Il giocatore che sembra più facilmente piazzabile è proprio il Toro", obiettivo primario per dell’Atletico di Simeone ma puntato anche dai soliti ammiratori catalani del Barcellona. In caso di partenza del diez di Bahia Blanca, il sostituto è già praticamente bello che individuato: "l’Inter ha messo gli occhi su Paulo Dybala, trattativa che sta gestendo in prima persona Marotta con Jorge Antun, procuratore dell’argentino. Già un mese fa c’è stato il primo contatto tra le parti" che non hanno fretta pur restando in contatto e l'uno sottocontrollo dell'altro.

Non solo Lauti perché secondo Tuttosport "il rischio di perdere Barella potrebbe diventare altissimo qualora Antonio Conte si accasasse al Psg", accasamento ieri smentito dallo stesso allenatore degli Spurs. Mentre su Skriniar, "al netto del gradimento di Massimiliano Allegri potrebbero arrivare offerte da Premier e Bundesliga, discorso simile per Bastoni".