L'ultimo colpo di coda del mercato interista potrebbe essere Benjamin Pavard. Una candidatura che ha riacquistato posizioni, come spiega Tuttosport. Sul francese in uscita dal Bayern Monaco è forte il Manchester United ma la partita è aperta, così come il canale aperto con i bavaresi dopo l'affare Sommer. "Trattativa difficilissima, che però porterebbe un fuoriclasse nel ruolo a Milano, per giunta ancora nel pieno della carriera", si legge.

Tra le alternative restano Chalobah (che piace moltissimo) mentre sembra più difficile la strada che porta a Tomiyasu dopo la rottura del crociato di Timber nell'Arsenal. Complicata anche l'ipotesi Toloi.