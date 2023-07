"La beffa è arrivata e ha fatto male: l’Inter pensava di aver sistemato la difesa con Cesar Azpilicueta, invece il 33enne jolly spagnolo si libererà come previsto dal Chelsea, ma anziché firmare il biennale concordato nei giorni scorsi con l’Inter, tornerà per motivi familiari in Spagna dopo oltre 13 anni d’assenza (vissuti fra Francia e Inghilterra)". Lo conferma Tuttosport: l'ex Osasuna dovrebbe accasarsi all'Atletico Madrid. E allora adesso Marotta va a caccia di un difensore per completare il reparto dopo l'arrivo di Bisseck.

Torna a galla il nome di Merih Demiral dell'Atalanta, sul taccuino nerazzurro da tempo. "Il 25enne turco è un profilo che all’Inter piace da tempo. E’ abituato a giocare nella difesa a tre, anche se è più un centrale che un braccetto. Ma è un marcatore arcigno ed è quello che serve per il dopo Skriniar - si legge -. Come noto, i rapporti fra Inter e Atalanta sono ottimi da anni, dunque potrebbe non essere complicato trovare un accordo. Demiral è in uscita dall’Atalanta, l’Inter, sfruttando il contratto fino al 2026, potrebbe chiederlo in prestito con diritto di riscatto. Fra l’altro a Bergamo sono interessati al richiestissimo centrocampista Fabbian - che l’Inter vuole al massimo prestare - e Demiral potrebbe aprire un canale privilegiato". Più sfumata l'alternativa che porta a Trevoh Chalobah.