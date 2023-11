Tuttosport conia oggi un neologismo che spiega bene l'evoluzione di Marcus Thuram, definito sul quotidiano un "tuttattaccante". Una punta in grado di fare tutto, grazie al quale guardando le statistiche parti già 1-0 in tante partite. I numeri dicono che in campionato, in dodici partite, ha realizzato 4 gol e fornito 5 assist, procurandosi 3 rigori, il che significa aver partecipato a dodici reti.

A questo va aggiunto il gol in Champions League con il Benfica, parlando solo di stats. In realtà quel che stupisce è anche tutto il resto, le sponde, la capacità di tenere palla, far salire la squadra, un'intesa sbocciata subito con Lautaro che ha mandato Lukaku nel dimenticatoio.