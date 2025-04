Il mese di aprile si apre, per l'Inter, con un derby di Coppa Italia e una tappa pomeridiana a Parma, dove la squadra di Simone Inzaghi può prendersi un altro pezzetto di un destino che secondo le stime di Tuttosport può indirizzare ancora una volta il percorso del 'Demone' di Piacenza che oggi compie 49 anni. Riavvolgendo il nastro di numeri e precedenti fino all'aprile 2023, il quotidiano torinese mette nero su bianco il perché il mese appena iniziato potrebbe essere per Inzaghi un crocevia per...

E a proposito di tappe crocevia, "per passare da 20 a 21 titoli nell'albo d'oro", l’Inter deve prima passare da Parma e dal suo allenatore, Cristian Chivu, "grande ex che nel 2010 conquistò il Triplete", sogno che oggi è difficile immaginare ma, a rigor di numeri, alla portata. Impresa non semplice come non semplice è il test al Tardini di questo pomeriggio, dove storicamente l'Inter fatica e non per caso, dove Inzaghi farà poche rotazioni. Costretto ad alcuni change obbligati l'undici con il quale secondo TS l'Inter affronterà il Parma dovrebbe essere con Sommer tra i pali, protetto da Bisseck, preferito a Pavard, Frattesi al posto dello squalificato Barella e Asllani che dovrebbe far rifiatare Calhanoglu in vista del Bayern. A destra dovrebbe toccare ancora a Darmian, ma ieri, oltre a Zalewski, è stato provato anche Carlos Augusto. A sinistra torna titolare Dimarco e davanti con Thuram si rivedrà capitan Lautaro.