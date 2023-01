Spazio anche per le vicende di gossip tra le pagine di Tuttosport . Uno dei protagonisti di oggi è Steven Zhang , al centro di un pezzo extra-Inter del quotidiano torinese che accosta il presidente nerazzurro alla showgirl Melissa Satta , single da metà ottobre dopo aver chiuso la storia con l’imprenditore Mattia Rivetti.

"Ebbene Melissa Satta, dal curriculum calcistico intensamente rossonero, ha mandato un messaggio social… a Steven Zhang, il presidente dell’Inter. «Complimenti», ha scritto lei a lui, dopo la vittoria della Supercoppa in quel di Riad, celebrata da Zhang con una serie di foto condivise sul social più iconico. Vista così, sembrerebbe solo una frase di cortesia. Eppure c’è chi si è stupito di questa conoscenza, evidentemente abbastanza stretta tra i due - scrive TS -. Ma c’è anche chi è andato oltre: perché poco dopo la pubblicazione del commento, notato da gran parte dell’attentissimo “popolo del web”, ecco che Dagospia ha lanciato la bomba. Tra Melissa Satta e Steven Zhang ci sarebbe del tenero («affettuosa amicizia», viene definita). Del resto, che i due si conoscessero è risaputo, visto che entrambi qualche tempo fa hanno condiviso scatti che li ritraevano insieme. Hanno anche trascorso insieme del tempo in quel di Miami, il passato dicembre - quindi dopo che la Satta aveva chiuso la relazione precedente. L’amicizia tra i due, insomma, era una cosa nota. Il messaggio di congratulazioni di lei, però, ha fatto ipotizzare a qualcuno che si sia passati da una semplice simpatia a qualcosa di più", si legge in uno stralcio del pezzo di Tuttosport.