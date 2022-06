Nel vertice di ieri (oltre tre ore) con Steven Zhang si è perlato di Lukaku, ma non solo. Nel pomeriggio il Paris Saint-Germain è arrivato a 60+5 di bonus per Skriniar, valutato 80 dall'Inter. "La sensazione, come per Lukaku, è che presto si arriverà all’allineamento tra domanda e offerta, con il centrale slovacco - legatissimo all’Inter - che verrà comunque lautamente ricompensato per il dispiacere di dover lasciare Appiano grazie a un contratto di 9,2 milioni a stagione".

Successivamente i nerazzurri incontreranno (già nei prossimi giorni, secondo il quotidiano) il Torino per Bremer. Casadei potrebbe entrare nell'affare, anche se Ausilio vorrebbe tenerlo. Sempre a breve ci dovrebbe essere il vertice per Milenkovic con la Fiorentina, nell'affare da 15 milioni potrebbe entrare anche il prestito di Sensi e forse Pinamonti