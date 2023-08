La speranza di Simone Inzaghi è che Yann Sommer e l'altro portiere che arriverà con lui si integrino in tempo zero. "Una situazione - si legge su Tuttosport - che non può far sorridere il tecnico piacentino, sempre molto metodico e puntiglioso nel suo lavoro, proprio perché lo stile di gioco dell’Inter prevede che l’azione della squadra parta dall’estremo difensore, a cui non viene chiesto solo di respingere le conclusioni avversarie, ma quasi di essere un giocatore di movimento in più della manovra arretrata".

Prima di lunedì non ci sarà possibilità, anche chiudendo nel weekend, di avere l'idoneità sportiva dagli uffici del Coni. Mercoledì c'è il Salisburgo con partenza in giornata e rientro di notte, quindi un giorno in meno di allenamento per la squadra. L'aspetto positivo è che Sommer vuole l'Inter, quello negativo è che il Bayern non ha in mano il sostituto. "Il rispetto e la cortesia superano l’impellenza tecnica, motivo per cui Zhang non ha sinora pagato la clausola da 6 milioni di euro dell’ex Borussia Monchengladbach. Sommer arriverà a Milano per 4/5 milioni, anche se non è da escludere a priori un repentino cambio di strategia", si legge sul quotidiano.