Si avvicina Benfica-Inter , quarto di finale di Champions League e la certezza è una: se i nerazzurri vogliono passare devono fare qualcosa di diverso rispetto a quanto accaduto nelle ultime quattro di campionato in cui hanno sempre incassato almeno un gol e ne hanno segnati due (di cui uno su rigore) nonostante gli expected goals nel prevedessero dieci.

Lo riporta oggi Tuttosport che sottolinea anche come a Martinez manchi un gol dal 5 marzo (Inter-Lecce) e a Dzeko addirittura dal 18 gennaio (Inter-Milan in Supercoppa). Inzaghi, racconta il quotidiano, ha detto al gruppo che lavorando così i gol arriveranno. E' anche una speranza, non solo una convinzione.