Tuttosport torna sulla situazione di Stefano Sensi. Secondo quanto riportato dal quotidiano, l'Inter non ha intenzione di cedere il giocatore "cartellino in mano" alle società interessate per gennaio, vedi Genoa, Cagliari e Salernitana. Chi lo vorrà dovrà pagare, per quanto poco visto che il ragazzo è in scadenza a giugno. Il risparmio dell'ingaggio (2 milioni) e il piccolo tesoretto verranno eventualmente utilizzati per un nuovo innesto invernale, che sia un attaccante o un esterno destro, visti i guai di Cuadrado.

Se invece resterà, non è da escludere che possa avere nuove chance. Con il Frosinone è infatti entrato dalla panchina nella ripresa.