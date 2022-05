Uno degli ex di Inter-Sampdoria non sarà presente a San Siro, causa infortunio. Si tratta di Stefano Sensi, fermato da un nuovo problema fisico. Chiuderà così, senza giocare, la sua parentesi in prestito ai blucerchiati. Il cartellino è ancora dei nerazzurri, ma anche a Genova non ha convinto: "Una partenza a razzo nella gara d’esordio col Sassuolo - con tanto di gol in avvio il 6 febbraio nella vittoria col Sassuolo - e poi tante altre prestazioni tra alti e bassi, al di là di qualche problema fisico, per un giocatore di indubbie qualità come lui - scrive Tuttosport - Il futuro però è ancora da scrivere. E chissà se quello di domenica sarà davvero un addio alla maglia blucerchiata".