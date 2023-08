Questa sera alle ore 20:00 a Ferrara in scena l'ultima amichevole del precampionato nerazzurro contro gli albanesi dell’Egnatia. Molti occhi saranno puntati sul portiere Sommer. L’erede di Onana non ha esordito al meglio nell’ultimo test contro il Salisburgo ed è chiamato ad un riscatto mostrando le proprie qualità per non alimentare la fiammella del dubbio nei suoi confronti. Come riportato dal quotidiano Tuttosport sarà pur sempre calcio d’agosto, ma il goffo non intervento che ha regalato a Konatè la palla dell’1- 0 alla Red Bull Arena, è un errore che non dovrà più essere ripetuto, pena ingenti critiche e paragoni ingombranti che non potranno essere commisurati. Questa sera esordirà anche l’altro portiere Audero. Inzaghi non potrà contare su Acerbi e sui partenti Gosens ed Esposito, oltre che Agoumè. In difesa spazio al trittico Darmian, De Vrij e Bastoni. Dumfries e Dimarco sulle fasce, Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan a centrocampo, in attacco Martinez -Thuram.

Daniele Luongo