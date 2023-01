Quanto guadagnerà il vincitore della Supercoppa italiana? Tuttosport prova a spiegarlo: Due milioni subito. Per il resto del montepremi bisognerà attendere la decisione sulla sede della prossima Supercoppa italiana da individuare dopo la scadenza dell’attuale contratto, che prevedeva la disputa di tre partite in Arabia Saudita - spiega il quotidiano -. Il vincitore di domani a Riad incasserà il 60% della quota dei diritti tv esteri venduti per il derby tra detentori di scudetto e Coppa Italia (un milione e 200mila euro), allo sconfitto andrà il 40% (800mila euro).