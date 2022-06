L'Atalanta insiste per Andrea Pinamonti. L'acquisto potrebbe andare in porto a prescindere dalla partenza di Muriel o Zapata, secondo quanto riporta oggi Tuttosport.

Una casella in avanti, in realtà, si è già liberata. Piccoli farà infatti oggi le visite mediche per il Verona in prestito secco. E Pinamonti, conferma il quotidiano, vuole solo l'Atalanta.