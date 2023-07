Nuovo contratto tra Inter e Nike per i prossimi otto anni, a 30 milioni l'anno tra parte fissa e bonus. Sono gli estremi dell'accordo annunciato ieri tra le parti, ora per completare l'opera manca il main sponsor. "Dopo il finale non ottimale delle trattative con Qatar Airways e Wizz Air, è vicina la decisione di spostare Paramount sulla parte anteriore della maglia dell’Inter - riporta Tuttosport -. Da capire esattamente la cifra che potrebbe essere compresa tra 15 e 20 milioni. L’opportunità è nata quando la Premier League ha vietato a Paramount di diventare il main sponsor del Chelsea per evitare conflitti con gli altri network tv che pagano i diritti del campionato inglese. Nelle ultime due settimane questa possibilità è diventata concreta e potrebbe essere annunciata nel corso di questa settimana".

In conseguenza del possibile accordo, si legge ancora, i nerazzurri dovranno però trovare un nuovo retro-sponsor.