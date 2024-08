L'Inter è alla ricerca di un braccetto sinistro, ormai è storia nota. Il nome più caldo in tal senso è quello di Tomas Palacios, classe 2003 di proprietà del Talleres, ma che attualmente milita nell'Independiente Rivadavia.

Come conferma Tuttosport, ieri, prima della sfida di campionato disputata nella nottata italiana che ha visto scontrarsi proprio i due club argentini, entrambe le dirigenze hanno fatto il punto della situazione - la società di Mendoza può acquistare il 50% del cartellino per 2 milioni di euro, acquisendo poi nel 2025 la restante metà per la medesima cifra - su presente e futuro del giocatore.

Sul ventunenne, oltre all'Inter, restano vigili Stoccarda e Borussia Monchengladbach, ma attenzione ad un possibile inserimento di una squadra della Liga, visto che l'intermediario è stato per tutta la settimana proprio in Spagna. I nerazzurri sarebbero pronti ad offrire 6 milioni di euro.