Continua a crescere la sinergia tra Inter e Monza. I due club cugini continuano a tessere rapporti firmati Marotta e Galliani tanto che nella prossima stagione, "la nascitura seconda squadra nerazzurra potrebbe giocare all'U-Power Stadium di Monza".

Ma non solo perché a stringersi è anche la trattativa, praticamente in dirittura d'arrivo, tra le due società per Tomas Palacios. L'argentino, arrivato la scorsa estate, non ha trovato tantissimo spazio fino a questo momento e le intenzioni dei dirigenti di Viale della Liberazione sono quelle di farlo crescere in un ambiente però non troppo lontano: niente fa al caso in questione più del Monza. E secondo Tuttosport infatti già settimana prossima "potrebbe concretizzarsi il passaggio in prestito secco ai brianzoli". Il giovane argentino, oggi non convocato per Lecce per via di un attacco influenzale, "vorrebbe restare a Milano, ma la possibilità di farsi le ossa e scendere in campo con continuità potrebbe essere la leva per far cambiare idea al giovane su cui i nerazzurri hanno investito in estate circa sei milioni di euro. In uscita anche Buchanan, con l’Ajax in pole sul Torino".

