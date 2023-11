Missione compiuta per l'Inter, agli ottavi di Champions League dopo una vittoria sudata, come scrive Tuttosport. Una prova poco più che sufficiente, ma senza correre chissà quali rischi in difesa, marchiata dal solito Lautaro Martinez. L'Inter non ha brillato ma l'ha vinta col minimo sforzo, non solo centrando l'obiettivo qualificazione ma anche facendo rifiatare inizialmente alcuni titolari e poi vincendo coi cambi, non solo Barella e Martinez ma anche De Vrij e Asllani.

Un turnover “scientifico” per non sfiancare i giocatori come accaduto lo scorso anno. Per un po' i nerazzurri hanno faticato, ma con i subentrati c'è stato il netto cambio di marcia.