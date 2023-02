La spinosa questione del nuovo stadio di Milano t rova spazio oggi anche sulle pagine di Tuttosport . Il quotidiano torinese aggiorna su un passaggio burocratico, ovvero la lettera inviata dall'Inter al Milan pochi giorni fa con la bozza di risposta al Comune sulle ultime richieste di modifica alle proposte richieste dalle forze politiche: adesso in Viale della Liberazione stanno aspettando la risposta della società rossonera per definire il testo concordato da spedire a Palazzo Marino.

Secondo TS, però, "l’Inter non ha ricevuto dal Milan alcuna comunicazione, nemmeno informale, sulla volontà rossonera di abbandonare l’idea di uno stadio condiviso per virare verso un impianto in autonomia in un’area privata diversa da quella di San Siro (il nuovo proprietario Cardinale non ha infatti ancora incontrato i vertici nerazzurri) - si legge -. Stesso discorso per quanto riguarda il Comune". Il sindaco Beppe Sala nei prossimi giorni avrà un incontro con la nuova soprintendente per sciogliere il nodo del vincolo a San Siro.

In ogni caso - assicura TS - l’Inter non sceglierà di ristrutturare San Siro rimanendo nell’attuale stadio nemmeno se il Milan sceglierà un percorso in individuale. Possibile che si scelga di investire in un’altra area di Milano o di un Comune vicino.