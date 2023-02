Tra le pagine dell'edizione odierna di Tuttosport trova spazio anche la notizia delle azioni legale che la China Construction Bank ha avviato anche negli Stati Uniti nei confronti di Steven Zhang per recuperare i 255 milioni di dollari che, secondo i giudici di Hong Kong, il presidente dell’Inter deve alla banca statale cinese a causa di prestiti non restituiti. Questo quanto rivelato dal sito Asia Sentinel e riportato dal giornale torinese: si parla di un atto iscritto lo scorso 19 gennaio presso la Corte distrettuale di New York.

"Consultando questo registro è possibile scoprire che il 13 marzo si terrà una nuova udienza a Hong Kong per esaminare la situazione patrimoniale del debitore condannato lo scorso luglio - si legge -. Cinque giorni prima di quella data è previsto il primo atto della causa civile intentata da China Construction Bank davanti al Tribunale di Milano. Negli Stati Uniti, il Paese dove ormai Zhang junior trascorre più tempo quando non è a Milano, la banca cinese vuole conoscere quali rapporti esistono tra il manager di Nanchino e le società finanziarie che stanno supportando l’Inter: Oaktree Capital, il fondo californiano che ha concesso il maxi-prestito da 275 milioni di dollari a maggio 2021, e Goldman Sachs che opera come advisor alla ricerca di nuovi investitori per il club nerazzurro". Nella richiesta sarebbe inoltre coinvolta anche Bain Capital, contattata prima dell’accordo con Oaktree Capital. L’obiettivo di China Construction Bank è di trovare beni sui quali soddisfare il proprio credito non rimborsato.