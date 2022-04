Momento magico per Franco e Valentin Carboni, talenti della Primavera dell’Inter convocati da Lionel Scaloni nella prima squadra dell’Argentina. Come sottolinea Tuttosport, dopo aver realizzato il sogno di condividere lo spogliatoio con Lionel Messi, il prossimo obiettivo è quello di esordire in prima squadra. Ma ci sono tanti altri giovani calciatori nerazzurri già protagonisti in nazionale. A partire da Hoti, fresco di convocazione da parte dell’U21 del Kosovo, ma anche gli azzurri Casadei, Fabbian, Fontanarossa e Zanotti. Citazione necessaria anche per il kosovaro Lubishtani, il bulgaro Iliev, i cechi Grygar, Zuberek e Andersen. Nell’U17 irlandese già in grande spolvero Zefi, mentre restano talenti da sprezzare Guercio, Stankovic e Alexiou, rispettivamente di nazionalità polacca, serba e greca. In U16 azzurra, infine, occhi puntati su Chiesa, Fois, Tommasi e Spinaccè.