Mentre l'Inter ha fretta di chiudere per Romelu Lukaku, si attende anche il secondo rilancio del Manchester United per André Onana. Dopo le prime due offerte verbali, rifiutate entrambe dall'Inter, la prima di 40 milioni più 5 di bonus, e la seconda ritoccata di cinque milioni quindi 45 milioni + 5, "non ci sono stati rilanci" da parte degli inglesi ma sono attesi comunque per lunedì. "L’inizio della prossima settimana potrebbe essere quello decisivo" : fuori Onana, e assalto a Lukaku qualora i Blues dovessero arrivare a 55 milioni (bonus compresi).