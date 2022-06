Tuttosport pubblica oggi uno studio che dimostra come siano ben nove i giocatori di movimento schierati da Simone Inzaghi che sono andati oltre i 3.000 minuti in stagione. Skriniar e Brozovic hanno sfondato quota 4.000, a ruota seguono Bastoni, De Vrij, Barella, Calhanoglu, Perisic, Lautaro e Dzeko , più Handanovic tra i portieri.

Tra i titolari la vera alternanza è stata quella tra Darmian e Dumfries a destra, entrambi sono rimasti infatti nel range tra i 2.000 e i 3.000 minuti. Tutti gli altri sono o nella fascia tra 1.000 e 2.000 (Dimarco, D’Ambrosio, Vidal, Correa e Sanchez) oppure più in giù. Giusto per fare un confronto, nel Milan sono rimasti in campo oltre 3.000 minuti solo in quattro.

Se ne desume che l'Inter ha bisogno di alternative per evitare cali come quello di febbraio-marzo, ma attualmente la prospettiva è che dopo la partenza di Perisic venga ceduto uno tra Skriniar, Bastoni, Barella o Lautaro per ragioni di cassa. Questo, analizza Tuttosport, "dopo le partenze di Lukaku e Hakimi che hanno depotenziato la squadra Campione d’Italia 2020-21 incanalandola verso l’abdicazione tricolore. Per ora le alternative di livello stanno diminuendo, anziché aumentare. E i nuovi arrivi al massimo potranno riportare la situazione al punto di partenza".