In un periodo storico nel quale si parla spesso di plusvalenza, visto quanto sta accadendo in Italia e in particolare alla Juventus, c'è chi sta ottenendo i dovuti riconoscimenti in termini di applausi per come è riuscito a valorizzare (in termini reali e non fittizi) i propri giocatori. Tuttosport sottolinea il lavoro di Sergio Conceiçao al Porto. Con lui in panchina, dal 2017 in poi, il club ha guadagnato 385 milioni di euro.