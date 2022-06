Settimana chiave per il mercato dell'Inter quella che sta per arrivare. Secondo Tuttosport , in agenda c'è l'arrivo di Mkhitaryan per visite mediche e firma (martedì?) e poi un summit tra Inzaghi , Marotta e Ausilio per programmare le prossime mosse, sia in entrata che in uscita.

"Una volta mosso il mercato in entrata, molte energie saranno riservate alle uscite, anche perché da queste passa la possibilità di chiudere l’operazione Dybala il quale, una volta conclusi gli impegni con la Nazionale, andrà in ferie a Miami con un preparatore, lasciando in Europa Jorge Antun, l’uomo deputato a trovargli squadra che in questi giorni - non a caso - lavora sull’asse Milano-Torino - spiega TS -. L’Inter ha messo sul piatto un triennale con opzione per la stagione successiva da 7 milioni ma per rendere economicamente sostenibile la situazione occorrerà dare una sforbiciata al monte ingaggi e questo passa dalle trattative che dovranno essere fatte con Arturo Vidal e Alexis Sanchez per favorire il loro addio".