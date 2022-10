Non ci saranno soldi da poter spendere per il mercato invernale. Anzi. Entro il 30 giugno, ricorda Tuttosport, dovrà salutare un "big" e i soldi per la qualificazione agli ottavi di Champions League andranno (se Skriniar accetterà) nella trattativa per il rinnovo di contratto dello slovacco. "In caso (difficile) di una sua chiusura al rinnovo, il centrale potrebbe essere sacrificato a gennaio per non perderlo a zero. Ipotesi quest’ultima, va ribadito, non d’attualità considerato che è convinzione comune all’Inter di poter prolungare", si legge.