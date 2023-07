Nella vicenda di Romelu Lukaku, l'unica certezza (anche se ormai ne abbiamo viste di ogni) è che non vestirà la maglia dell'Inter. Forse, però, nemmeno quella della Juventus. "Ciò che sta succedendo sui social e anche a Torino, sul fronte tifosi, qualche riflessione gliela sta accendendo in testa. E così anche se ieri il belga ha postato delle sue immagini “innocenti” di apparente serenità con un gruppo di amici, il suo stato d’animo non è esattamente quello che può regalare l’immagine di un mare placido, privo di onde", si legge su Tuttosport.

Ieri intanto è tornato alla carica l'Al-Hilal con un'offerta da 58 milioni di euro senza dilazioni e 30 a stagione per tre anni al calciatore. Il Chelsea lo venderebbe oggi, se potesse, anche perché la Juventus arriverebbe al massimo a 40 comprensivi dei bonus e non può garantire ora l'acquisto.