La fisicità di Sergej Mlinkovic-Savic sembra essere uno dei fattori determinanti per la composizione della formazione interista. Secondo Tuttosport, Roberto Gagliardini è stato provato tra i titolari ed è in ballottaggio ma non in vantaggio rispetto a Hakan Calhanoglu a centrocampo. A sinistra, invece, Dimarco è davanti rispetto a Gosens, che pure ha una struttura più importante e può essere utile nel gioco aereo.