Potrebbe esserci un altro Thuram nel campionato italiano. Già nei mesi passati si era parlato dell'Inter come uno dei club interessati al fratello di Marcus, già nerazzurro dalla scorsa estate. Ma c'è concorrenza e ora la Juventus, alle prese coi casi Pogba e Fagioli, sta pensando di rafforzare la mediana. "L’esigenza di fornire ad Allegri un rinforzo importante e la possibilità di concentrare su quell’obiettivo tutte le risorse fanno salire le quotazioni di Khephren Thuram, che era già il preferito dei profili seguiti, ma anche il più complicato visto che il Nizza lo valuta una quarantina di milioni", si legge su Tuttosport.

"Il figlio minore di Lilian però abbina gioventù - 22 anni - ed esperienza - è al quarto campionato francese da titolare - oltre a possedere un mix di fisico, dinamismo e tecnica ideale per sostituire Pogba. Sarebbe al tempo stesso un giocatore in grado di incidere subito e un investimento per il futuro. Come Manu Kone del Borussia Mönchengladbach, anche lui francese e anche lui 22 anni, o Lazar Samardzic dell’Udinese, meno fisico ma più tecnico. E un filo più giovane con i suoi 21 anni".