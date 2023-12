L'Inter non molla la presa su Tiago Djalo. Come riportato da Tuttosport, il difensore portoghese è un vecchio pallino di Ausilio e Baccin e l'idea del club nerazzurro è quello di portarlo in Italia a giugno da svincolato. La Juventus però si è inserita nell'affare e vuole anticipare il colpo a gennaio, il club bianconero però sa che l'Inter si è mossa per prima ed è molto avanti con il giocatore.