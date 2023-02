Sorride mister Inzaghi. Il rientro di Brozovic, come analizzato nelle pagine di Tuttosport, consegna al tecnico la possibilità di tornare all'ordine prestabilito a centrocampo consentendo maggior rotazione negli uomini chiave del reparto nevralgico nerazzurro. Il croato, infatti, tornerà in cabina di regia prendendo le redini finora cedute al collega Calhanoglu che pur bene si era disimpegnato in un ruolo diverso da quello abituale. Buone notizie anche per Mkhitaryan, finora costretto agli straordinari e che potrà avere possibilità di riposo dopo ben 9 gare consecutive da titolare nel 2023.