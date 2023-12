La nota lieta in casa Inter dopo la notte di Genova porta il nome di Marko Arnautovic, in rete per la prima volta in campionato dopo il timbro a Lisbona in Champions. Tuttosport premia la prova più che sufficiente dell'austriaco e i segnali incoraggianti che vanno a confermare la strategia nerazzurra per l'attacco: secondo TS, infatti, già prima del match del Marassi in società non c'era l’intenzione di intervenire sul mercato nel reparto avanzato proprio perché Arnautovic era già ritenuto una punta di livello assoluto.

E dopo il gol di ieri, con lo sblocco mentale, sembra essere diventato definitivamente la prima alternativa alla ThuLa.