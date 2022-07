Dopo aver vinto la battaglia per Gleison Bremer , la Juventus ha nel mirino un altro difensore gradito all' Inter , ovvero Nikola Milenkovic . Come racconta Tuttosport , si svincolerà a fine giugno e la Fiorentina lo valuta 15 milioni. Potrebbe profilarsi un nuovo duello di mercato.

Scartato dall'Inter come possibile contropartita tecnica per arrivare a Skiniar, Thilo Kehrer è un altro giocatore che, scrive il quotidiano, può diventare appetibile per la Juve. "Da non perdere d’occhio la rosa oversize del Paris Saint-Germain: con il passare delle settimane Presnel Kimpembe o Thilo Kehrer potrebbero diventare ottime occasioni", riporta Tuttosport.