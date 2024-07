Nuovo derby d'Italia sul mercato? Secondo quanto riportato da Tuttosport se la Juventus non dovesse riuscire a strappare Koopmeiners all'Atalanta, potrebbe virare con decisione su Maghnes Akliouche, 22enne trequartista mancino del Monaco.

Nell'ultima stagione in Ligue 1 ha collezionato 7 gol e 4 assist in 28 presenze. Anche in Francia rilanciano con decisione l'interesse del club bianconero sul talento impegnato ai Giochi Olimpici con la selezione di Henry, ma anche l’Inter sarebbe sulle sue tracce e potrebbe profilarsi l'ennesima sfida tra le due squadre rivali.