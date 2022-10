A un passo dall'impresa. "Se fosse stata boxe, non calcio, la vittoria ai punti sarebbe andata per distacco ai nerazzurri", sentenzia Tuttosport dopo Barcellona-Inter . Il Barça "non ha perso soltanto perché è stato salvato dalla classe di Lewandowski e dai miracoli di Ter Stegen , anche se il gol mancato da Asllani in coda al recupero grida ancora vendetta".

Si parla di "lezione di tattica al piccolo Guardiola", soprattutto sulla gestione della fase difensiva. Agghiacciante quella blaugrana. "Vero - si legge ancora - che Inzaghi, in assenza di attaccanti in panchina, ha chiuso con il 5-4-1, ma ha dimostrato che nel calcio conta come si interpretano i sistemi di gioco e l’Inter, nonostante avesse infittito le linee davanti a Onana, non ha mai rinunciato a ripartire. All’andata, pur vincendo, i nerazzurri erano stati a lungo in balìa del Barça nel suo comunque infruttuoso possesso palla, ma lì la squadra arrivava da due sconfitte e Inzaghi era stato pesantemente messo in discussione. Ieri l’Inter arrivava fortificata proprio da quella vittoria e dal successo a Reggio Emilia con il Sassuolo e quella stessa squadra ha risposto sempre colpo su colpo, non è mai andata realmente in difficoltà e ha regalato la miglior prestazione da quando Inzaghi siede sulla panchina nerazzurra".