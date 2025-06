"Inter-River Plate è una grande emozione per me, perché è una squadra argentina, soprattutto il River Plate che ha una grande storia. Sinceramente molto importante", ha detto Javier Zanetti a DAZN prima che la sua Beneamata scenda in campo contro i Millionarios di Buenos Aires per il terzo match della fase a gironi del Mondiale per Club.

Cosa ha detto a Chivu, suo ex compagno del Triplete e nuovo allenatore dell'Inter?

"Innanzitutto sono contentissimo che Cristian abbia questa opportunità perché è un fratello dell'Inter del Triplete. Nella chat di gruppo del 2010 gli abbiamo detto tutti che ogni volta che scenderà in panchina, tutti noi scenderemo con lui. Sono sicuro che farà molto bene perché conosco la sua intelligenza e i suoi valori umani. Mi auguro che possa avere un gran presente con l'Inter perché merita questa opportunità".

Cosa bisogna temere del River?

"Il River davanti ha giocatori che in qualsiasi momento possono inventare la giocata e dovremo stare attenti e concentrati".

