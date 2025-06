Yann Sommer commenta a Inter Tv il successo sul River Plate. "Partita dura? E' vero. Abbiamo fatto una bella gara, era difficile contro una squadra che gioca duro. Sono forti e aggressivi nei duelli ma abbiamo fatto molto bene. E' bello giocare queste gare anche perché non giochiamo spesso contro squadre così. I primi giorni era un po' difficile, dopo una stagione lunga, ma ora siamo qui per vincere. Andare avanti è importante per noi e il club".

"Dobbiamo fare una bella partita anche negli ottavi - prosegue - ci serve tanta energia. E' un po' diverso, i campi sono diversi, ma ora siamo qui e poi la prossima sarà un'altra partita, da fare con la stessa energia".