Pio Esposito festeggia ai microfoni di Inter Tv la rete col River Plate e la grande prestazione all'esordio in nerazzurro dal 1'. "Non ho ancora realizzato tutto, è successo velocemente. Anche quando ho segnato è stata un'emozione velocissima. Poi ho visto chi esultava con me e mi sono detto che è successo davvero. E' il secondo sogno realizzato di questi giorni, sono orgogliosissimo e ringrazio il mister per la possibilità e i compagni per come mi hanno accolto".

"Queste sono le partite che mi piacciono, dove si lotta e sfrutto mie caratteristiche al massimo - prosegue -. Con dei campioni così hai tante soluzioni, ti mettono sempre la palla sul piede giusto e io posso solo raccogliere i frutti. Il gol? Petar ha fatto una grande giocata, mi è arrivata molto veloce palla e ho pensato al controllo orientato, ho deciso di aprirla ed è andata bene. Ora siamo pronti a battagliare ancora e passare il turno per vincere".