Al termine della partita contro il River Plate, Mediaset ha intervistato Yann Sommer chiedendogli le sensazioni e le impressioni dopo una partita così intensa.

E' stata la partita più bella e più dura del torneo per voi?

"Sì, era un avversario tosto da affrontare, aggressivo, però abbiamo fatto bene con tanta energia sul campo, come squadra abbiamo giocato bene".

La sensazione è che stiate crescendo. Oggi bene i giovani.

"Molto importante che i giovani prendano confidenza, hanno fatto bene. Nei primi giorni negli USA è stato più difficile ma ora siamo dentro al 100% a questo torneo. Ora andiamo avanti, vogliamo vincere anche la prossima".

Quanta consapevolezza vi dà questa vittoria? L'avversario era forte ed essendo sudamericano alcuni di voi non erano abituati.

"I campi, gli stadi, gli avversari sono diversi dal solito, ma siamo dentro al 100% e abbiamo mostrato una grande prova di squadra, con energia e qualità. Abbiamo segnato due bei gol e sono molto contento".

Si può dire che l'Inter vuole arrivare fino in fondo?

"Sempre, quando giochiamo una competizione come giocatore vogliamo sempre vincere. Ora avremo un altro avversario che non conosciamo e dovremo disputare un'altra bella prestazione".