Il suo nome è stato accostato all'Inter sul mercato e Nick Woltemade ha trascinato la Germania Under 21 in finale nell'Europeo di categoria. Ma non solo perché l'attaccante classe 2002, alto 1,98 m, è fin qui il capocannoniere della competizione con 6 gol.

L'ultimo è arrivato in semifinale contro la Francia di Lucien Agoumé: l'ex centrocampista dell'Inter, oggi giocatore del Siviglia, è entrato nella ripresa. La Germania, che ha eliminato l'Italia ai quarti ai tempi supplementari, se la vedrà in finale contro l'Inghilterra.