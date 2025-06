Nel post partita di Inter-River, Petar Sucic si è concesso ai microfoni di DAZN. Il centrocampista croato ha realizzato l'assist per l'1-0 di Francesco Pio Esposito.

Missione compiuta. Come ti senti, come stai?

"Sono felice. Provo sempre a dare tutto in allenamento e quando scendo in campo, ho visto che c'era spazio per servire Pio Esposito negli ultimi metri e quindi gli ho dato la palla, poi lui è stato bravo a fare gol"

Come ti senti all'Inter?

"Sono contento, serve tempo per capire come pensa la squadra".